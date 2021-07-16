 

Twitter закрывает аналог сториз Fleets – их использовали не так, как предполагали в компании

16.07.2021, 11:04, Новости дня
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С 3 августа в верхней части приложения вместо исчезающих  Fleets будут отображаться активные голосовые чаты Spaces.

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we’re sorry or you’re welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021

От “флитов” отказались из-за их низкой популярности. Кроме того, компания считала, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно для публичных личностей), а пользователи смогут выражать “случайные мысли и чувствовать себя более комфортно”. Функция должна была позволить пользователям меньше думать о реакции на их твиты (в Fleets нет лайков и ретвитов) и прийти к личному общению, но этого не произошло.

We hoped Fleets would encourage more people to join the conversation, but that wasn’t the case. So we’re removing them and focusing on improving other parts of Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2021

Вместо этого пользователи использовали “флиты” для продвижения своих твитов, отметили в блоге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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