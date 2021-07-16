“Закрыла гештальты”. Злата Огневич в новом клипе показала, как переживает свадьбу возлюбленного с другой. Видео

“В клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата Огневич открыта новому в полной гармонии с собой”, – говорится в описании ролика.

По словам певицы, видеоработа символизирует начало ее новой жизни, которую она начинает с чистого листа.

В клипе Злата Огневич сыграла роль героини, возлюбленный которой женился на другой.

ВИДЕОВидео: Zlata Ognevich / YouTube

Контекст:

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни.

Осенью артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню “Я твоя єдина”, подчеркнув, что она является саундтреком ее будущей свадьбы. “Я написала новый сингл, которым призываю своего будущего жениха и свою ожидаемую свадьбу”, – объяснила артистка.

28 апреля 2021 года продюсеры проекта “Холостячка” на СТБ заявили, что певица стала главной героиней второго сезона. Дата премьеры шоу пока не называется.

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