 

“Закрыла гештальты”. Злата Огневич в новом клипе показала, как переживает свадьбу возлюбленного с другой. Видео

16.07.2021, 10:10, Новости дня
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“В клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата Огневич открыта новому в полной гармонии с собой”, – говорится в описании ролика.

По словам певицы, видеоработа символизирует начало ее новой жизни, которую она начинает с чистого листа. 

В клипе Злата Огневич сыграла роль героини, возлюбленный которой женился на другой. 

ВИДЕОВидео: Zlata Ognevich / YouTube
Контекст:

Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни.

Осенью артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню “Я твоя єдина”, подчеркнув, что она является саундтреком ее будущей свадьбы. “Я написала новый сингл, которым призываю своего будущего жениха и свою ожидаемую свадьбу”, – объяснила артистка.

28 апреля 2021 года продюсеры проекта “Холостячка” на СТБ  заявили, что певица стала главной героиней второго сезона. Дата премьеры шоу пока не называется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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