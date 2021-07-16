 

На трассе Киев – Одесса произошел оползень

16.07.2021, 10:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 337 возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия”, – говорится в сообщении.

Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой. Аварийный участок пути составляет около 337 км от Киева в направлении Одессы. Водителей просят быть внимательными. Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта.

“Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2,2 тыс. м³ переувлажненного грунта”, – отметили в Службе автодорог.

Машины пускают по левой полосе. 

https://www.facebook.com/odessavtodor/posts/2972341593030212

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Старт отопительного сезона под угрозой в 24 городах Украины – “Нафтогаз”

24.10 / Брат губернатора Нью-Йорка попался на «масочном» лицемерии — и Путин тут ни при чём

11.11 / Маас – США больше не будут мировым жандармом

16.06 / Ермак, его заместитель и ряд нардепов используют подставные номера автомобилей – СМИ

05.05 / “Руди нельзя было подпускать близко”. Экс-советник Зеленского назвал две ошибки в отношениях Украины и США

07.01 / Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ

11.10 / Дипломат Кшиштоф Краевский может стать послом Польши в России

14.08 / Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ

08.09 / Тихановская в ПАСЕ предложила ввести персональные санкции против властей Белоруссии

10.08 / Кузнецова призвала проверить информацию о насилии в монастыре на Урале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика