 

Названы дата и место похорон Петра Мамонова

16.07.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, после чего он будет похоронен на кладбище подмосковного города Верея, в котором жил последние 25 лет, сообщила его вдова Ольга Мамонова.

«Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1 в 9:30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд», – передает РИА «Новости» слова супруги артиста.

Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме «Остров» принесла ему множество наград.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Офис генпрокурора призвал Канаду предоставить Украине аудиозапись, которая может подтвердить умышленное сбитие самолета МАУ в Тегеране

24.08 / ФСБ задержала в Татарстане финансиста-вербовщика ИГ

16.02 / Опасные морозы и снежные штормы обрушились на большую часть США

30.06 / “Тело прекрасно”, “Эталон красоты”. Дорофеева снялась в необычном купальнике

08.09 / Илон Маск за день потерял почти $14 млрд

13.10 / Ветеран «Альфы» раскритиковал привлечение Росгвардии для ликвидации боевиков в Чечне

15.01 / NBC – безоружный афроамериканец застрелен полицией во дворе собственного дома

15.02 / Производство водки в РФ продолжило падать, а молока – расти

09.03 / Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

17.07 / Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика