Названы дата и место похорон Петра Мамонова

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре, после чего он будет похоронен на кладбище подмосковного города Верея, в котором жил последние 25 лет, сообщила его вдова Ольга Мамонова.

«Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1 в 9:30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд», – передает РИА «Новости» слова супруги артиста.

Петр Мамонов скончался в среду в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы «Звуки Му». Он снялся в фильмах «Такси-блюз», «Царь» и «Остров» Павла Лунгина. Главная роль монаха в фильме «Остров» принесла ему множество наград.