Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова

Решение было принято на сессии городского совета.

Помимо Кернеса, звание “Почетный гражданин города Харькова” присвоили известному врачу-педиатру Евгению Комаровскому.

Кроме того, звание получили главврач горбольницы №3 Алла Бобейко, председатель правления общественной организации “Харьковский клуб “Генерал” Валентин Голик, скульптор Катиб Сафар оглы Мамедов, театральный режиссер Алексей Настаченко, бывший военком Харьковской области Алексей Середа и заместитель председателя правления завода ФЭД Валерий Фадеев.

“Кандидатуры почетных граждан города были утверждены экспертным советом, в состав которого входят почетные граждане Харькова, ректоры вузов и представители депутатских фракций городского совета”, – отметили в мэрии.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

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