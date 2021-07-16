 

“Пистолетики”. Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе

16.07.2021, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Приветики”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Пистолетики”, – прокомментировала juli_oliviya.

“Шикарная фигура”, – отметила dorofeevaxcute_.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Британский министр не видит свидетельств российского вмешательства в «Брексит»

11.07 / Fox News – пока американские города бьют рекорды по преступлениям, конгресс заботится лишь о собственной безопасности

13.08 / В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

22.06 / Угроза штамма коронавируса “Дельта” и пылевая буря в Украине. Главное за день

26.08 / Политолог рассказал о внутреннем конфликте в КПРФ

12.07 / Данилов опроверг информацию о намерении СНБО создать реестр запрещенных СМИ

17.03 / Посла РФ в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном

13.06 / В России арестовали активиста, открывшего стрельбу на Красной площади на акции в поддержку политзаключенных

04.06 / Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»

26.01 / Меркель, у которой были “прохладные” отношения с Трампом, пригласила Байдена в Германию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика