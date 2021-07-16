Рада намерена запретить фото и видео с детьми в эротических образах

Законопроект предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).

Кроме того, согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и ненавязывания потребителям.

В том числе предусмотрено, что реклама или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера должны быть максимально удалены от учебных заведений, мест массового отдыха, памятников истории и культуры, сакральных и ритуальных объектов и воинских частей.

Контекст:

Узаконить запрет на распространение эротических фото детей просила парламент уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала, что действующий закон запрещает только вовлечение несовершеннолетних в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера.

Поводом стала история 13-летнего подростка из России Паши Пая и восьмилетней украинской блогерши Миланы Маханец, объявивших о своем “романе”.

15 марта из-за фотографий и видео, которые дети выставляют в соцсетях, в правоохранительные органы обратился тогдашний уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба.

Полиция открыла уголовное производство о распространении порнографии относительно публикаций в соцсетях фотографий Маханец и Пая. Правоохранители 16 марта сообщили УНН, что мать девочки допросили. Она заявила, что фото постановочные, и отрицает сексуальные отношения между детьми.

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