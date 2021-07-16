 

Индонезия – новый эпицентр коронавируса в Азии, страна лидирует в мире по числу новых случаев COVID-19

16.07.2021, 9:16, Новости дня
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Суточный прирост в Индонезии – рекордный за все время пандемии в стране, общее число случаев заболевания превысило 2,72 млн.

По данным сайта Worldometers, Индонезия – мировой лидер по количеству заражений коронавирусом в сутки, страна обогнала Бразилию (52 789), Великобританию (48 553), Индию (39 072) и США (36 674).

Индонезия – вторая в мире после Бразилии (1552 летальных случая) по числу смертей от COVID-19 за последние 24 часа – 982 (70 192 – от начала эпидемии).

CNN, со ссылкой на экспертов, отмечает, что ситуация в стране может быть хуже, чем показывают цифры, так как недостаточно людей проходят тестирование на коронавирус SARS-CoV-2.

Опубликованный 10 июля опрос показал, что около половины из 10,6 млн жителей столицы Индонезии – Джакарты, возможно, заразились COVID-19.

В то же время, власти страны не вводят строгие ограничения и не вкладывают достаточно средств в эффективные системы отслеживания контактов, подчеркнул CNN.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 15 июля, в мире подтвердили более 188 млн случаев COVID-19.

Согласно информации минздрава, с начала прививочной кампании против коронавируса в Индонезии первую дозу вакцины получило более 40,2 млн человек (19,32% взрослого населения страны), около 16 млн (7,65%) – полностью иммунизированы (получили две дозы).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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