 

Меркель сдала украинские интересы в пользу России – Арестович о визите Зеленского в Берлин

16.07.2021, 8:22, Новости дня
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“Госпожа Меркель – уходящий политик. И президент с госпожой Меркель, я так могу сказать, не нашли общего языка, общего понимания по целому спектру вопросов, начиная от “Северного потока”, его судьбы, и заканчивая конкретной имплементацией “формулы Штайнмайера”. Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться”, – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ считает, что визит Зеленского в Берлин “фактически ничего не принес”.

“А не принес потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы на пользу России. […] Часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией. Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении [президента США Джо] Байдена есть такие люди”, – заявил Арестович.

Контекст:

Встреча Зеленского и Меркель продолжалась четыре часа, беседа проходила в формате ужина.

Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию 11 июля. Президент Украины встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры Германии, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. 

Около 20.00 по киевскому времени 12 июля Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации “формулы Штайнмайера” в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, “даже в случае, если “Северный поток – 2″ будет достроен”. 

Зеленский подчеркивал, что “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров “Нормандской четверки” и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности. 

Также Зеленский призвал “все страны” оказывать давление на Россию, чтобы добиться проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”, и выступил за вовлечение США в процесс переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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