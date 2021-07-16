Совбез Белоруссии не увидел оснований для чрезвычайного или военного положения

В Белоруссии сейчас нет «оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения», сообщил заместитель госсекретаря совета безопасности страны Владимир Арчаков.

При этом он призвал не представлять «чрезвычайное положение как некую злобную, в тайне придуманную репрессивную машину, которая должна всех угнетать». «Как раз наоборот, государство берет на себя обязательство путем дополнительных усилий обеспечить максимальную безопасность общества от неблагоприятных факторов, которые вдруг возникнут, а их в нашем мире множество», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Арчаков считает, что в Белоруссии есть люди, заинтересованные в «чрезвычайщине»: санкциях, остановке предприятий, повреждении инфраструктуры, сокращении экспорта и так далее. Кроме того, он указал на ситуацию у границ республики. В частности, Арчаков напомнил о решение Польши купить новые американские танки.

«Возникает вопрос: вы куда на этой армаде ехать собрались? Или капиталисты просто взяли и положили на полку 5 млрд долларов (выделенные) на технику, на подготовку специалистов, создание инфраструктуры?» – сказал он, добавив, что власти Белоруссии должны «обеспечивать готовность и к чрезвычайному положению, и к военному положению, потому что люди потом спросят: «Как безопасность обеспечиваете, если основное предвидеть не могли?».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения чрезвычайного положения.