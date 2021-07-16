 

Гордон призвала «воцерковить» Собчак

16.07.2021, 3:46, Новости дня
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Телеведущую Ксению Собчак нужно «воцерковить и поставить в угол на горох», сообщила юрист и общественный деятель Екатерина Гордон.

Гордон в YouTube-шоу «Детали» сказала, что относилась бы к Собчак «нормально, если бы в какой-то момент ее (Собчак) не понесло и она бы не стала делать непорядочные вещи». Свое нынешнее отношение к Собчак Гордон охарактеризовала как нейтральное. При этом Собчак она считает талантливым и умным, но плохим человеком, который «служит силам зла». Гордон заявила, что старается не конфликтовать ни с Собчак, ни с кем-то еще, пишет «Московский комсомолец».

Собчак и Гордон поругались 12 лет назад, после чего Гордон уволили с радиостанции, в эфире которой и произошел конфликт. В случившемся, как считала Гордон, виновата Собчак, хотя та и заверяла, что не имеет отношения к увольнению. Позднее Собчак взяла у Гордон интервью.

В 2019 году Собчак описала принципы, которые «отличают благородного человека от дворняги». Под публикацией Собчак появился ответ от имени Гордон: «Ксюш, вероятно, пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая… Я смогла… А ты?». Однако сама Гордон заявила, что комментарий написал кто-то другой, хоть и с ее аккаунта.

В 2017 году Гордон, собиравшаяся баллотироваться в президенты России, назвала предвыборную программу Собчак плагиатом.



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