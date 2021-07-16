 

В пожаре на мусорном полигоне в Евпатории заподозрили поджог

16.07.2021, 2:52, Новости дня
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Пожар произошел на мусорном полигоне МУП «Экоград» в Евпатории, сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

Тихончук сообщил в Instagram, что есть «угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера». Он обещал «задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС». Сейчас на месте пожара «работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций».

Глава администрации отметил, что «ситуация осложняется погодными условиями» – «в ближайшие несколько дней, в городе ожидается аномально жаркая погода». «Ситуация под контролем. Предварительная причина возгорания на полигоне – поджог», – говорится в сообщении.



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