 

В ДР Конго направят украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

16.07.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В миссии будут принимать участие 40 граждан Украины: 20 военнослужащих Вооруженных Сил, а также 20 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В указе президента отметили, что участие Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

Решение о направлении украинского контингента в ДР Конго было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнули в документе.

Контекст:

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

По данным Минобороны Украины, численность украинского контингента в ДР Конго – 263 человека.

4 июня на заседании СНБО приняли решение об увеличении контингента для участия миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Устроивший стрельбу в Екатеринбурге пройдет психиатрическую экспертизу

30.01 / В Азербайджане объявили о начале работы Российско-турецкого мониторингового центра

18.09 / Жириновский предложил продать за миллиард тело Ленина вместе с мавзолеем

27.01 / Сиярто прилетел в Украину

12.12 / СБУ открыла дело о госизмене из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области

31.12 / Правительство упростило въезд в Россию для семей иностранных специалистов

09.10 / Установлена взаимосвязь витамина D с коронавирусом

20.02 / В РФ заявили о естественном желании ослабить НАТО

10.04 / Главред – украинский эксперт пообещал России «много трупов» и «жёсткие санкции» в случае нападения

06.11 / В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика