В ДР Конго направят украинских военных и полицейских. Зеленский подписал указ

В миссии будут принимать участие 40 граждан Украины: 20 военнослужащих Вооруженных Сил, а также 20 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В указе президента отметили, что участие Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго отвечает национальным интересам государства и будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности.

Решение о направлении украинского контингента в ДР Конго было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнули в документе.

Контекст:

18-й отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго с 2012 года. Украинские миротворцы осуществляют транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение военных сил, демонстрацию силы, разведку и наблюдение, поисково-спасательные операции.

По данным Минобороны Украины, численность украинского контингента в ДР Конго – 263 человека.

4 июня на заседании СНБО приняли решение об увеличении контингента для участия миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго.

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