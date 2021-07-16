Мишустин и премьер Белоруссии обсудили противодействие санкциям

Состоялся телефонный разговор премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщили пресс-службы кабминов двух стран.

В сообщении российской стороны говорится, что премьеры «рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в промышленной и энергетической областях». При этом «особое внимание» обратили на «углубление интеграции в рамках Союзного государства». Также обсуждался график предстоящих контактов по правительственной линии.

Пресс-служба белорусского правительства также указала, что РФ и Белоруссия обсудили «реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи» президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, «по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран», передает РИА «Новости».

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в Санкт-Петербурге 13 июля. Они обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями. Сообщалось, что план противодействия санкциям разработают правительства.