Лукашевич указал ОБСЕ на ущемление прав российских СМИ в Эстонии

Российские СМИ работают в Эстонии в условиях открытого противодействия со стороны Таллина, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он указал постоянному совету ОБСЕ, что Таллин считает российские СМИ проводниками «враждебной пропаганды». В результате была «прекращена деятельность эстонского бюро информационного агентства Sputnik под угрозой уголовного преследования коллектива со стороны Бюро данных по отмыванию денег при МВД Эстонии». Также «под давлением государственных и правоохранительных органов» прекратила выходить передача «Новости Эстонии» на Первом балтийском канале, передает РИА «Новости».

Немногочисленным российским журналистам, у которых есть в Эстонии аккредитация, без указания причин запрещен доступ на официальные мероприятия. Чиновники избегают контактов с ними под формальными предлогами. Демонстративно игнорируются запросы и обращения «Интерфакса», РИА «Новости», ТАСС, ВГТРК, сказал постпред России.

Как сообщил Лукашевич, корреспонденты «не получают информационные рассылки и пресс-релизы эстонских госорганов», к ним «применяются и меры финансового воздействия». В частности, «банковские структуры отказывают им в обслуживании», проводится «произвольное закрытие счетов» и «одностороннее расторжение договорных обязательств без объяснения причин». Лукашевич отметил, что «ситуация в Эстонии не раз попадала в поле зрения соответствующих международных институтов». Он призвал «усилить внимание к нарушениям в этом государстве-участнике ОБСЕ».

Лукашевич также призвал Польшу как председателя организации в 2022 году в приоритетном порядке заняться вопросом повышения эффективности ОБСЕ, поскольку требуется «остановить масштабную деградацию политического климата в Евроатлантике и вернуть многостороннее взаимодействие государств на рельсы созидательного сотрудничества».

В мае на постоянном совете ОБСЕ миссия РФ указала на притеснение российских СМИ – RT, Sputnik, РИА Новости и Baltnews – в ряде стран-участниц организации, а именно, в Латвии, Литве и Эстонии, а также Франции и Германии. При этом Москва не ожидает улучшения ситуации с российскими СМИ в Прибалтике. Однако нападки приводят только к росту популярности этих ресурсов в Прибалтике: латвийский домен Sputnik после его закрытия получил в два раза больше уникальных юзеров.