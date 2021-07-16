 

Захарова назвала ситуацию с ЛГБТ на Западе «махровой диктатурой»

16.07.2021, 0:10, Новости дня
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Ситуация вокруг тематики ЛГБТ на Западе похожа на махровую диктатуру либерализма, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Комментируя решение ЕСПЧ в связи с отказом в РФ однополым парам заключить брак, Захарова заявила, что действия Запада – «это только начало разрушения семьи как института». Она полагает, что «дальше будет намного хуже, точно так же, как начиналось с гендерной проблематикой», когда вместо «двух-трех видов, так сказать, гендера» в некоторых странах «сейчас их 80».

По ее словам, «все, что сейчас происходит, так сказать, в коллективном Западе насчет этих тем, оно похоже не на свободу мысли или свободу слова, а на классическую диктатуру, такую махровую диктатуру либерализма», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.



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