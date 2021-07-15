В Каменце-Подольском в результате взрыва пострадало шесть человек, в том числе – четырехлетний ребенок – полиция
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Правоохранители установили, что вечером, около 19.25 произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты.
“В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых четырехлетний ребенок”, – говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы.
“Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения”, – сообщили в полиции.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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