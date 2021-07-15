В Каменце-Подольском в результате взрыва пострадало шесть человек, в том числе – четырехлетний ребенок – полиция

Правоохранители установили, что вечером, около 19.25 произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии – гранаты. “В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых четырехлетний ребенок”, – говорится в сообщении. Все пострадавшие госпитализированы. “Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения”, – сообщили в полиции.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”