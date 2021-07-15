 

Путин в 2016 году поручил разведке поддержать “психически неуравновешенного” Трампа – The Guardian

15.07.2021, 23:24, Новости дня
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По информации издания, Путин санкционировал спецоперацию во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ, которое состоялось 22 января 2016 года. На встрече присутствовали министры и руководители разведслужб.

“Они согласились с тем, что Белый дом Трампа поможет обеспечить достижение стратегических целей Москвы, среди которых “социальные беспорядки” в США и ослабление позиции американского президента на переговорах”, – отметили журналисты.

Российским спецслужбам поручили найти способы поддержать Трампа. По информации The Guardian, в отчете, который был представлен на совещании, Трамп был назван наиболее перспективным кандидатом.

В публикации отметили, что в психологическом портрете Трампа, который был представлен участникам совещания, он описан как “импульсивный, психически нестабильный и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности”. 

По мнению американских журналистов, этот документ подтверждает то, что у Кремл есть  компромат на Трампа, который, возможно, был получен во время его неофициальных визитов в Россию.

The Guardian показала документы независимым экспертам, они заявили, что  документы “выглядят подлинными”.

На сайте Кремля 22 января 2016 года было опубликовано сообщение о совещании с постоянными членами Совета безопасности.

“Наряду с текущими вопросами социально-экономической внутрироссийской повестки дня состоялось детальное обсуждение темы обострения внутриполитической ситуации в Молдавии. В ходе совещания также затрагивалась ситуация на мировых рынках”, – отметили в сообщении.

Контекст:

Трамп стал 45-м президентом США в 2016 году, его соперницей была кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтор. Каденция Трампа завершилась 20 января 2021 года, когда в должность вступил Джо Байден.

В интервью Fox News, вышедшем 20 апреля, Трамп заявил, что “отлично ладил” с Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман отмечал, что “идеологически Трамп, кажется, имеет некоторую симпатию к Путину”. 

“Он любит нигилистов и не верит в правила, основанные на порядке, он не любит демократию. Он верит в то, что великие державы должны заключать сделки между собой, а страны между этими державами должны быть просто субдержавами – объектами соглашений великой власти над их головами”, – говорил Фрид. 

Во время предвыборных дебатов тогдашний кандидат в президенты Байден называл Трампа “марионеткой Путина” и обвинял в нежелании говорить главе Кремля о “вознаграждении за головы американских солдат” – The New York Times сообщала, что РФ платила талибам за убийства военнослужащих из международной коалиции, в том числе из США. Также Трампа обвиняли в том, что он предпочел поверить Путину, а не американской разведке, представители которой убеждали, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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