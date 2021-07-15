Захарова упрекнула КС Украины в незнании конституции

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала решение Конституционного суда Украины признать соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Она сообщила в Telegram: «Еще одна разновидность борьбы с собственной идентичностью – оскопление своей культуры по-киевски». Захарова предположила, что у КС Украины «под рукой не было» украинской конституции, иначе там «нашли бы статью 10».

«В которой говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом», – указано в сообщении.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. 14 июля 2021 года КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным. Напомним, Захарова, комментируя недавнее празднование 25-летия основного закона Украины, пожелала конституции этой страны не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики.