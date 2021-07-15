 

Украинский танкист погиб на Донбассе, военкомат назвал его имя

15.07.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С грустью сообщаем о том, что 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302, солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель села Криничеватое Софиевского района”, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/sofrvk/posts/2964249830529152

Личный состав Софиевского территориального центра выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек. В ООН сообщили о гибели на Донбассе до 13,4 тыс. человек. 

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на фронте обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки, 14 июля, оккупанты 13 раз нарушили режим перемирия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Россиянам рассказали, как покупать смартфоны на вторичном рынке

08.02 / Le Monde – «отдаляются друг от друга» — Боррель обеспокоен отношениями России и Европы

31.12 / Гёрлскауты узнали, что пальмовое масло для их печенья добывали индонезийские дети

23.01 / Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста

03.07 / В результате оползня в Японии пострадали не менее 20 человек

19.10 / Андрей Метельский просит столичную прокуратуру разобраться в ситуации с обманутыми акционерами финансовой пирамиды

07.01 / Эксперты простестировали самые быстрые модули памяти DDR4

03.07 / Выявлена более заразная мутация коронавируса

05.08 / Добкин рассказал, что Янукович в России гримировался до неузнаваемости, выходя на улицу

24.11 / Главред – пострадали за Америку — украинцам светит миллиардный иск от Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика