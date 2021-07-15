Украинский танкист погиб на Донбассе, военкомат назвал его имя

“С грустью сообщаем о том, что 14 июля в районе проведения операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302, солдат Юрков Александр Александрович, 2002 года рождения, житель села Криничеватое Софиевского района”, – сказано в сообщении.

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Личный состав Софиевского территориального центра выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек. В ООН сообщили о гибели на Донбассе до 13,4 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на фронте обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Так, за прошедшие сутки, 14 июля, оккупанты 13 раз нарушили режим перемирия.

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