 

Экс-главу Госгеокадастра Киевской области подозревают в незаконной передаче земли на 1,2 млрд грн

15.07.2021, 19:46, Новости дня
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“По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель госпредприятия “Агрокомбинат “Пуща-Водица”. В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность”, – отметили в релизе.

По информации ОГПУ, государству был нанесен ущерб на 1,2 млрд грн.

Для подозреваемого пока не избрали меру пресечения. Правоохранители проверяют другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков госпредприятия на территории Киевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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