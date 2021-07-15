 

В Киеве возобновили движение на красной линии метро. Случай перегоне “Дарница” – “Левобережная” оказался летальным

15.07.2021, 19:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Случай, который произошел на перегоне “Дарница” – “Левобережная”, летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители”, – говорится в сообщении.

Движение поездов по красной линии метрополитена возобновлено.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2959668097613919

Контекст:

15 июля в киевском метрополитене сообщили, что человек попал под поезд, на перегоне “Дарница” – “Левобережная”. Поезда курсировали по маршруту “Крещатик” – “Академгородок”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Аваков заплатил 836 тыс. грн за аренду самолета для доставки Маркива – Геращенко

04.02 / Минкультуры разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям

28.07 / «Золотая судья» отчислена из штата Краснодарского краевого суда

29.04 / СМИ обнародовали имена российских дипломатов, которых выслали из Чехии по подозрению в шпионаже. Они могут быть причастны к агрессии РФ в Украине

13.12 / В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

01.10 / Названа причина «взрыва» в Париже

13.08 / Мнения: Грозит ли русскому языку реформа орфографии

18.08 / В Беларуси 67 задержанных остаются в изоляторах, местонахождение 58 человек – неизвестно

12.05 / RTL назвал «Спутник V» хорошим дипломатическим козырем в руках России

03.06 / Бывший пресс-секретарь Пашиняна назначен послом Армении в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика