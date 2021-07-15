В Киеве возобновили движение на красной линии метро. Случай перегоне “Дарница” – “Левобережная” оказался летальным
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“Случай, который произошел на перегоне “Дарница” – “Левобережная”, летальный. Детали относительно лица и мотивов выясняют правоохранители”, – говорится в сообщении.
Движение поездов по красной линии метрополитена возобновлено.
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2959668097613919
Контекст:
15 июля в киевском метрополитене сообщили, что человек попал под поезд, на перегоне “Дарница” – “Левобережная”. Поезда курсировали по маршруту “Крещатик” – “Академгородок”.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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