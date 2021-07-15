Романенко: Накануне поездки к Байдену телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой шантажировать США

Телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой шантажировать США накануне поездки Зеленского в гости к Байдену. В Офисе президента, очевидно, не особо дружат с логикой, иначе бы они легко поняли, насколько по-детски выглядит этот “шантаж”.

Имеем простую вводную. США нужна Россия, чтобы связать Китай (помимо России, еще много кто). Китай имеет близкие отношения с Россией, стараясь не допустить ее сближения с США. Есть Россия, которая видит Украину своей частью. Для США и Китая Украина является второстепенной в контексте их отношений с Россией. Если США договариваются с Россией, то Украина, скорее всего, оказывается в зоне ее влияния.

Текст Путина об Украине – именно об этом. Таким образом, самое тупое, что может сделать Украина в очень тяжелой ситуации, которая сложилась вокруг нее, – шантажировать США “угрозой” сбежать к Китаю, который ближе к России, чем США сейчас.

Самое тупое, что может Зеленский сделать в этой ситуации во время визита в Вашингтон, – требовать, чтобы США финансировали и дальше “форпост демократии”. Банковая, ау, Вашингтон только что слил “форпост демократии” – Афганистан, куда вбухал $1–2 трлн.

Украине сейчас остается только предлагать, как вписаться в новую архитектуру отношений Запада с Россией до того момента, пока не прояснится, состоялась сделка или нет. И для этого нужно выглядеть идиотами, которыми можно пренебречь. Ибо идиотов всегда пускают в расход. Не жалко.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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