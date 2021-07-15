 

Число жертв наводнения в Германии выросло до 42

15.07.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Количество погибших из-за стихийного бедствия в Германии достигло 42 человек, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и спасательные службы, поиск тел продолжается.

Не менее 15 жертв зафиксировали в районе города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Пока еще не все тела погибших обнаружены.

Ранее сообщалось, что количество погибших в Германии возросло до 33 человек, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Фирташ “категорически отрицает” обвинения СНБО – адвокат

13.07 / WSJ – в японских парках аттракционов запрещают кричать — чтобы сдержать коронавирус

17.10 / Компания Cadillac рассматривает возможность выпуска «заряженного» внедорожника Escalade

02.02 / Toyota Camry частично обновилась в Японии

09.02 / Украина готова к резкому увеличению больных COVID-19 – Немчинов

17.02 / Украина вернется к адаптивному карантину. Его действие продлили до конца апреля

08.10 / В пустыне Гоби обнаружен ранее неизвестный вид беззубых динозавров

18.02 / Подчитаны годовые расходы на автомобиль в РФ

01.08 / Американские силовики читали переписку протестующих в Telegram

27.07 / Обозреватель Salon призвал не перекладывать вину «американской исключительности» на Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика