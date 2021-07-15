Число жертв наводнения в Германии выросло до 42

Количество погибших из-за стихийного бедствия в Германии достигло 42 человек, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и спасательные службы, поиск тел продолжается.

Не менее 15 жертв зафиксировали в районе города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), информирует ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Пока еще не все тела погибших обнаружены.

Ранее сообщалось, что количество погибших в Германии возросло до 33 человек, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.