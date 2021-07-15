 

Президент ФРГ выразил соболезнования родным и близким погибших при наводнении

15.07.2021, 15:42, Новости дня
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес соболезнования близким погибших из-за стихийного бедствия на западе страны.

«Мои глубокие соболезнования – погибшим и их близким. Мысленно я рядом со многими гражданами, которых постигло несчастье, которые потеряли собственность, а некоторые – и крышу над головой. Думаю обо всех спасательных службах, помощниках, которые неустанно находятся на службе, также рискуя своими жизнями, чтобы помочь людям в опасной ситуации», – цитирует Штайнмайера РИА «Новости».

Напомним, число погибших выросло до 42 человек, до этого сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести.

Из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.



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