 

Песков отверг сообщения о «договоренности» властей РФ поддержать Трампа в 2016 году

15.07.2021, 14:48, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отличным бульварным чтивом» материал Guardian о том, что российские власти в 2016 году договорились о поддержке на выборах баллотирующегося в тот момент в президенты США Дональда Трампа.

Газета утверждает, что в ее распоряжении оказались «слитые документы Кремля». Согласно им, президент РФ Владимир Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Трампа на выборах 2016 года в ходе закрытой сессии Совета безопасности РФ 22 января 2016 года. Сообщается, что на заседании присутствовали, в частности, бывший тогда премьером Дмитрий Медведев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По утверждению Guardian, участники заседания договорились о том, что Белый дом при Трампе должен помочь реализовать 2стратегические цели» Москвы, среди которых, по данным газеты, – «социальная нестабильность» в США и ослабление переговорных позиций американского президента. Издание заявляет, что российским разведведомствам приказом «с подписью Путина» было поручено найти способы поддержать Трампа, передает РИА «Новости».

Газета поясняет, что в якобы «докладе», подготовленном экспертами из России, утверждалось, что Трамп является наиболее перспективным кандидатом с точки зрения Кремля. В «докладе» также якобы проводилась психологическая оценка Трампа: он был признан «импульсивным, психически нестабильным и неуравновешенным человеком, страдающим комплексом неполноценности», пишет газета. В этом «докладе» якобы есть подтверждение, что РФ имела компромат на Трампа – некие документы о «неофициальных визитах Трампа в Россию», заявляет СМИ. Утверждается, что западные разведслужбы были в курсе этих «документов» и изучали их.

Песков сообщил Guardian, что предположение о том, что российское руководство встречалось и договаривалось о поддержке Трампа – это «отличное бульварное чтиво».



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