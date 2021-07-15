 

В ООН назвали количество погибших и раненых в результате войны на Донбассе

15.07.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из указанного количества от 13,2 до 13,4 тыс. – это погибшие (3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. – украинские военные и примерно 5,8 тыс. – члены вооруженных групп). 

Ранения в результате боевых действий получили от 29,6 до 33,6 тыс. человек. Из них 7–9 тыс. – гражданские, 9,8–10,8 тыс. –  украинские военные и 12,8–13,8 тыс. – члены вооруженных групп.

На гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших. Такое же соотношение касается и раненых. Управление ООН констатировало существенное изменение этого соотношения: с 33–34% в 2014 году до 4–5% в 2019–2021 годах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

По данным специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, главной причиной гибели мирных жителей на Донбассе с ноября 2019 года по июнь 2021 года являются взрывоопасные предметы. “Минами усеяно около 7 тыс. км² территорий на Донбассе”, говорили в ОБСЕ по состоянию на конец июня этого года. 

27 марта 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на разминирование территории Донбасса может понадобиться до 30 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Общность судьбы не позволяет восточным немцам считать Россию врагом

16.02 / Депутат Рады призвал ввести санкции против «Квартала 95»

26.10 / Стало известно о планах Трампа уволить глав Пентагона, ФБР и ЦРУ в случае переизбрания

13.05 / “Невыносимо больно, сложно осознавать”. Киркоров потерял близкого человека

05.02 / Гривна к доллару укрепилась до 27,89 грн/$

04.05 / “Катин животик”. Горбунов показал беременную Осадчую в купальнике

22.07 / Посол в Великобритании оценил способность Шотландии быть независимой страной

10.06 / Обновленный кросс Nissan Qashqai получит голосовые сигналы

29.06 / Поправки в Конституцию: еще есть время проголосовать

16.10 / Кремль обещал реагировать на инициативы Украины по исполнению минских договоренностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика