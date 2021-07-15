В ООН назвали количество погибших и раненых в результате войны на Донбассе

Из указанного количества от 13,2 до 13,4 тыс. – это погибшие (3901 гражданское лицо, около 4,2 тыс. – украинские военные и примерно 5,8 тыс. – члены вооруженных групп).

Ранения в результате боевых действий получили от 29,6 до 33,6 тыс. человек. Из них 7–9 тыс. – гражданские, 9,8–10,8 тыс. – украинские военные и 12,8–13,8 тыс. – члены вооруженных групп.

На гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших. Такое же соотношение касается и раненых. Управление ООН констатировало существенное изменение этого соотношения: с 33–34% в 2014 году до 4–5% в 2019–2021 годах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, главной причиной гибели мирных жителей на Донбассе с ноября 2019 года по июнь 2021 года являются взрывоопасные предметы. “Минами усеяно около 7 тыс. км² территорий на Донбассе”, говорили в ОБСЕ по состоянию на конец июня этого года.

27 марта 2021 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на разминирование территории Донбасса может понадобиться до 30 лет.

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