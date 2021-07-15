 

Times – в ведущем британском центре по вопросам равенства указали на системный расизм в Англии

15.07.2021, 13:22, Новости дня
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Ведущий британский центр по вопросам равенства Runnymede Trust представит в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации доклад, свидетельствующий о наличии «институционального расизма» в Англии, пишет The Times. Тем не менее в британском правительстве уже опровергли выводы доклада, указав на то, что в нём содержится «много ошибок».


Reuters

Расизм в Англии носит системный характер, а правительство страны нарушает принятую Генеральной Ассамблеей Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет The Times со ссылкой на доклад ведущего британского центра по вопросам равенства Runnymede Trust. 

В докладе, который будет представлен в Комитете Организации Объединённых Наций по ликвидации расовой дискриминации, опровергаются выводы обзора Комиссии по расовому и этническому неравенству. 

В частности, в обзоре, проведённом по заказу британского правительства в марте этого года, утверждается, что в стране покончили с системой, «намеренно ориентированной» против этнических меньшинств. В комиссии также сочли, что зачастую в объяснении неравенства вопросы расового происхождения становятся всё менее важными, нежели принадлежность к конкретной семье или классу.
 
Тем не менее в докладе Runnymede Trust отмечается, что за последние пять лет положение представителей этнических меньшинств ухудшилось. При этом британское правительство нарушило множество положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, «не обеспечив соблюдение экономических, гражданских, социальных и политических прав этнических меньшинств».

Кроме того, авторы доклада сочли, что в стране существует неравенство в области здравоохранения, уголовного правосудия, образования и занятости, которое нельзя объяснить «географией и классом».

«Независимый доклад ясно показывает, что расизм в Англии является системным и что существуют доказательства институционального расизма в непропорциональных показателях, — отметили в аналитическом центре. — Мы надеемся, что правительство посмотрит на это не как на конфронтацию, а как на основу для диалога о расизме».

Однако, как пишет The Times, ещё до того, как доклад был представлен в комитете ООН, в британском правительстве поспешили опровергнуть его выводы. Так, в Лондоне сочли, что «доклад Runnymede Trust содержит много ошибок и слишком упрощённо утверждает, что структурный или системный расизм является причиной всех описанных различий».



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