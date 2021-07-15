 

Кремль заявил о необходимости обновления парка самолетов в России

15.07.2021, 13:00, Новости дня
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Парк региональных самолетов в РФ весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф.

«Действительно, здесь, есть правда, Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

По словам Пескова, президент Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и заслушает его доклад.

Он пояснил, что эта встреча пройдет в том числе в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. Как сообщил Песков, президент традиционно примет участие в этом мероприятии.

«И также [беседа пройдет] в контексте подготовки к готовящемуся у президента совещанию по вопросам гражданского авиастроения», – сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом он подчеркнул, что ни эта встреча, ни запланированные на следующую неделю мероприятия по теме авиации «никак не связаны с катастрофой» Ан-26 на Камчатке. «[На повестке будет] развитие отечественного авиастроения», – указал Песков. Он пояснил, что в парк российских авиакомпаний поступает «все больше и больше отечественных машин». «Перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства – все это будет на повестке дня», – перечислил представитель Кремля.

Помимо этого, у главы государства в четверг запланированы и другие рабочие встречи.

Ранее в четверг авиакомпания «Россия» анонсировала полеты на самолетах МС-21.



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