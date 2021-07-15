 

Изнасиловавшего девочку отчима задержали за доведение до самоубийства

15.07.2021, 13:00, Новости дня
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В Москве задержан отчим 11-летней девочки за надругательство над ней за год до ее самоубийства, сообщил источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали 39-летнего уроженца Курской области по делу о доведении до самоубийства 11-летней падчерицы, дело возбудили еще в 2018 году, отметил источник РИА «Новости».

Тело девочки нашли на Полярной улице в Москве, следователи пришли к выводу, что когда ребенку было 10 лет, она стала жертвой сексуального насилия.

«Сожитель матери в августе 2017 года совершил насильственные действия в отношении ее дочери. Злоумышленник признался в содеянном. Накануне, 14 июля, было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях», – указал собеседник.

Он добавил, что мужчина работает охранником в одном из ЧОПов.

В 2020 году жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.



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