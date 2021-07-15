 

В Турции арестовали четырех украинских моряков

15.07.2021, 13:00, Новости дня
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На юге Турции в порту Искендерун задержано судно с украинцами, членов команды которого подозревают в контрабанде наркотиков, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Турецкие правоохранители 10 июля задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура города Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков», – цитирует УНИАН Николенко.

По его словам, посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь. Николенко отметил, что граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, также консулы поддерживают связь с их родными. 

«Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков», – добавил он, отметив, что остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании как свидетели.

Ранее японскую шхуну «Эйхо-мару», задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей. 



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