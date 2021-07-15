“Какая милота”, “Мимимми”. Молодая жена 75-летнего Петросяна показала романтическое фото с ним
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“Пусть так будет всегда”, – написала она.
На снимке Брухунова, прикрыв глаза, держит руку Петросяна, расположенную у нее на плече.
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“Какая милота”, – отреагировала подписчица alina_kovaliova.
“Мимими”, – написала knopa0285.
Контекст:
Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.
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