“Какая милота”, “Мимимми”. Молодая жена 75-летнего Петросяна показала романтическое фото с ним

“Пусть так будет всегда”, – написала она.

На снимке Брухунова, прикрыв глаза, держит руку Петросяна, расположенную у нее на плече.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Какая милота”, – отреагировала подписчица alina_kovaliova.

“Мимими”, – написала knopa0285.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

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