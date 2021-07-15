“Уже отъела бока”. Стоцкая на отдыхе в Турции показала тело в раздельном купальнике
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“Уже отъела бока”, – прокомментировала свое фото Стоцкая.
Скриншот: 100tskaya / Instagram
Контекст:
Стоцкая родилась в 1982 году в Киеве. В 2003 году окончила актерский факультет Российской Академии театральных искусств. Она обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей “Новая волна 2003” в Юрмале, где завоевала Гран-При.
Певица воспитывает двоих детей: сына Александра (2011) и дочь Веру (2017). Их отец – экс-супруг певицы, ресторатор Сергеей Абгарян. Певица два года скрывала, что рассталась с ним, сообщив об этом только весной 2021 года.
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