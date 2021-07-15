 

В Бурятии обнаружили изрезанное тело годовалого ребенка

15.07.2021, 10:18, Новости дня
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Изрезанное тело годовалого ребенка было обнаружено ночью в селе Ильинка в Бурятии, полиция устанавливает подозреваемых в жестоком убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Сообщение об обнаружении в одном из домов села Ильинка тело мальчика с многочисленными колото-резаными ранениями поступило в полицию в ночь на 15 июля, передает РИА «Новости». 

В МВД отметили, что в полицию доставлены все находившиеся в доме жильцы, устанавливается их причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Раскрытие дела взял под личный контроль министр внутренних дел республики.

По данным следствия, 14 июля, жительница села привезла ребенка к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. После этого женщина уехала по делам. Вернувшись через какое-то время, она застала  маь и ее сожителя пьяными. Женщина покормила ребенка, умыла, затем снова уехала по делам. Спустя полтора часа, в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша было обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений. 

«В рамках уголовного дела проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя, злоупотреблявших спиртными напитками. А также версия о причастности иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище и совершить преступление», – сообщили в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Самары, которая выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. 



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