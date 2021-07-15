В оргкомитете Олимпиады заранее обвинили «российских хакеров» в атаках

Хакеры попытаются осуществить кибернетические атаки на коммуникационные и вещательные системы летних Олимпийских игр в Токио, сообщил советник организационного комитета Игр по кибернетической безопасности Тосио Нава.

«Люди по всему миру будут смотреть Олимпиаду через интернет и по телевизору. Если атака на крайне защищенную систему увенчается успехом, и им удастся, к примеру, прервать трансляцию, – это очень повысит репутацию совершивших атаку хакеров. Нельзя себе представить, чтобы они не попытались», – передает ТАСС слова Навы. Отвечая на вопрос о том, кто вероятней всего может совершить подобные атаки, Тосио Нава высказал мнение, что «с наибольшей вероятностью это будут преступные группировки из России», специализирующиеся на вирусах-вымогателях с целью получения финансовой прибыли.

С большой вероятностью, по мнению Навы, кибернетические атаки на инфраструктуру Игр также попытаются осуществить хакеры из КНДР. Советник оргкомитета Игр по кибернетической безопасности в то же время назвал маловероятными атаки на Олимпиаду из Китая, поскольку «провал токийской Олимпиады скорее всего окажет негативный эффект» на предстоящие зимние Игры в Пекине. «Если такие атаки и будут, то осуществлять их будут хакеры-одиночки», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, куда пропали «русские хакеры».