 

“Офигенная малышка”, “Ой, какая прелесть”. Асмус позировала топлес возле панорамного окна

15.07.2021, 9:52, Новости дня
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Актриса оставила фото без комментария, но сопроводила публикацию серией ироничных хештегов.

“Ой, какая прелесть”, – оценили фото актрисы поклонники.

“Офигенная малышка”, – прокомментировали фото подписчики.

“Ору с хештегов”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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