“Офигенная малышка”, “Ой, какая прелесть”. Асмус позировала топлес возле панорамного окна
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Актриса оставила фото без комментария, но сопроводила публикацию серией ироничных хештегов.
“Ой, какая прелесть”, – оценили фото актрисы поклонники.
“Офигенная малышка”, – прокомментировали фото подписчики.
“Ору с хештегов”, – написали в комментариях пользователи сети.
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Контекст:
Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.
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