Guardian – Венецию закрыли для больших круизных кораблей

Власти Италии приняли решение запретить большим круизным кораблям заходить в главный канал Венеции, который ведёт в центр города, пишет The Guardian. Причиной тому стал ущерб, которые они наносят историческому наследию, а ускорила этот шаг обеспокоенность ЮНЕСКО.



Reuters

Италия запретила крупным круизным кораблям заходить в Венецианскую лагуну, пишет The Guardian. Как отмечает автор статьи, действовать пришлось быстро, поскольку ЮНЕСКО пригрозило поставить Венецию в список городов, над которыми нависла угроза.

Так что с 1 августа в Венецию не смогут заходить корабли водоизмещением больше 25 тыс. тонн. Для приёма пассажиров перестроят порт Маргера. Для того чтобы это произошло в кратчайшие сроки, правительство назначило специального человека. Но до этих пор круизным компаниям придётся исключить Венецию из своих маршрутов.

Это решение означает, что теперь только небольшие пассажирские суда смогут заходить в канал, который ведёт к историческому центру Венеции. Власти уверяют, что компенсируют компаниям и сотрудникам убытки, связанные с этим решением.

В начале июня в Венеции прошли протесты, когда внезапно без соответствующего объявления в город зашёл круизный лайнер. В то же время случился и обратный протест активистов, которые обращают внимание на то, что у тысяч людей жизнь зависит от круизов, а с начала пандемии они остались без работы. Впрочем, вариант с новым портом устроил и представителей круизной ассоциации, пишет The Guardian.