 

Кафе загорелось в Анапе

15.07.2021, 9:24, Новости дня
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Кафе загорелось в Анапе, пожар локализован на площади 900 кв. метров, огонь удалось сбить, информирует пресс-служба МЧС.

Отмечается, что утром поступило сообщение о возгорании в одноэтажном летнем кафе на Пионерском проспекте в Анапе. Установлено, что горит на площади 900 кв. метров.

«По прибытии установлено, что происходит горение на площади 900 квадратных метров. В 7.34 локализация возгорания, в 7.52 открытое горение ликвидировано», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Добавляется, что на месте работают 52 человека личного состава и 16 единиц техники.

Ранее в одном из кафе Улан-Удэ произошел взрыв газа.



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