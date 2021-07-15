 

Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых “во избежание послеродовых депрессий”

15.07.2021, 8:04, Новости дня
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Об этом 27-летняя женщина написала у себя в Instagram 14 июля.

“Во избежание всяких послеродовых депрессий я еще зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях. Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала три недели дома”, – призналась супруга 55-летнего музыканта.

На вопрос, тяжело ли путешествовать с грудничком, она ответила, что “все ограничения в нашей голове”.

“Все сложно настолько, насколько вы для себя решите”, – подытожила Репяхова.

Подписчики поддержали инициативу жены Павлика, оставив одобрительные комментарии под постом.

“Молодец!!! А вот у меня была депрессия и меня никто не поддержал. Главное – гармония мамы с собой. Тогда и ребенку хорошо”, – написала lidulia1988.

“Скорей спасибо возможностям вот так вот взять и поехать, многим, увы, этого не дано”, – заметила vvknvd19.

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A post shared by Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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