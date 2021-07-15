 

Глава афганского МИДа обвинил талибов в беспрецедентном кровопролитии

15.07.2021, 2:46, Новости дня
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В Афганистане сейчас происходит беспрецедентное кровопролитие со стороны боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), финансово поддерживаемое международным терроризмом, сообщил на брифинге в Душанбе по итогам заседания контактной группы ШОС – Афганистан глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар.

«В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства. Поэтому все страны-члены ШОС должны выразить свою позицию в этом вопросе», – рассказал министр.

По его словам, активизация талибов происходит на фоне вывода международных сил.

«При этом талибы не выполнили взятые на себя обязательства по мирным договоренностям, достигнутым в Дохе, не прекратили войну и сотрудничество с международным терроризмом, это должно быть предметом обеспокоенности как в самом Афганистане, на региональном уровне, так и среди международного сообщества», – сказал Атмар.

Министр добавил, что в результате последних своих операций международные террористы приблизились к границам Центральной Азии, реально угрожая безопасности этих стран.

«Это побуждает страны-члены ШОС взаимодействовать с Афганистаном в противодействие агрессии талибов. Мы попросили страны-члены ШОС вместе с международным сообществом потребовать от талибов придерживаться и выполнять пункты договоренностей, достигнутых в Дохе, а также других документов, принятых на международном уровне, в том числе резолюцию Совбеза ООН под номером 2513, а также придерживаться договоренностей, достигнутых недавно в Москве», – сказал глава МИД Афганистана.

Атмар отметил, что правительство Афганистана предпринимает меры по реализации этих документов, международному сообществу необходимо потребовать от талибов исполнять взятые на себя обязательства.

«Заверения стран-членов ШОС вселяет в нас надежду. Их мнение совпадает с нашей обеспокоенностью, с нашей позицией по мирному процессу, в том числе, в том, что афганская проблематика не имеет военного решения, а только решение в политическом русле с целью построения мира в стране. Талибы сегодня должны услышать, что международное сообщество не поддержит их в кровопролитии, которое они творят сегодня в Афганистане», – заключил он.

Ранее страны-члены ШОС выступили за единый и демократический Афганистан и призвали стороны конфликта воздержаться от применения силы.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами (движение «Талибан»; запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.



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