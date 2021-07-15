 

В Кузнецке запустили вторую станцию очистки воды для жителей

15.07.2021, 1:52, Новости дня
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В городе Кузнецк в Пензенской области запустили вторую станцию очистки и обезжелезивания воды, на станцию приехали гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицирин и глава наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин.

«Проблему чистой воды сегодня решает один из национальных проектов. Это президентская программа. В ближайшее время будет выделено 150 млрд рублей на эти цели и задачи. Но важно не только то, чтобы деньги были выделены, эффективно потрачены, но и обеспечение качества работы подобного рода учреждений», – цитирует Степашина сайт регионального правительства.

Врио главы региона Олег Мельниченко, сопровождавший представителей Фонда, поздравил трудовой коллектив предприятия с высокой оценкой их профессиональной деятельности – вручением Знака качества ЖКХ.

«Счет этих знаков идет на единицы – по России. Вы первые в Пензенской области удостоены этой награды», – сказал он.

Автоматизированное блок-модульная станция обезжелезивания воды на водозаборе «Южный» в Кузнецке была построена в 2018 году. Она позволяет обеспечивать качественной питьевой водой 54% населения города.

В сентябре 2020 года в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» начались работы по строительству второй станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки.

Работы по строительству завершены, ввод объекта в эксплуатацию позволяет обеспечивать водой население 32 тыс. 681 человек.

Также в многоквартирном доме в Кузнецке, на улице Кирова, 168 наградили ТСЖ «Монолит». Им вручили Знак качества ЖКХ, они стали 109-м домом в стране, удостоенным этого звания.

Степашин подчеркнул важность решения задачи по обеспечению граждан качественной питьевой водой.

«Врио губернатора и его команда уделяют огромное внимание решению вопросов ЖКХ, и я думаю, что через несколько лет Пензенская область будет только с чистой водой и без аварийного жилья», – сказал он.

Мельниченко положительно оценил благоустройство дома и активность жильцов. «Залог будущего развития таких многоквартирных домов, прилегающей территории состоит именно в том, что есть активная позиция жителей, муниципальные государственные программы – и когда совмещается инициатива людей с грантовой поддержкой – тогда всех нас ожидает успех», – заключил он.



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