В Беларуси задержали руководителя и сотрудников правозащитного центра “Весна”

Днем в офисах белорусских общественных организаций по всей стране прошли обыски, которые, по данным “Радыё Свобода”, затронули не менее 19 организаций.

В “Весне” сообщали, что их руководитель не выходит на связь. В 18.00 стало известно, что его задержали.

Беляцкого задержали в 18.00. Других правозащитников начали задерживать примерно в то же время.

Среди задержанных – юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета “Весны” Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие, более 10 человек.

Все правозащитники задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела, которое ведет Следственный комитет. В ордерах на обыск значились две статьи Уголовного кодекса Беларуси: ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 243 (уклонение от уплаты налогов).

Контекст:

“Весна” – неправительственная правозащитная организация, с 1996 года занимается помощью задержанным на митингах и их семьям. 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года ее лишили госрегистрации.

После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных.

В марте Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело в отношении правозащитного центра “Весна” по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, отмечает “Новое время”. По версии следствия, “Весна” якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.

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