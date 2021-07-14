 

Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к четырем годам тюрьмы, МИД призывает освободить их

14.07.2021, 23:06, Новости дня
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МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине. “Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство “не вмешивается в процесс судопроизводства в Грузии”, но призывает грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины.

Контекст:

Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала “Думская”. Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич, опытный яхтсмен, нанятый по контракту, Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов “с политической обстановкой в Грузии”.

Замглавы МИД Украины в феврале вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призывал обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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