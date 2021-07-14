 

В ЕС пригрозили Лукашенко последствиями за преследование правозащитников

14.07.2021, 23:06, Новости дня
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Так он прокомментировал, в частности, обыски и задержания сотрудников правозащитного центра “Весна” и других неправительственных организаций.

“Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, боящийся всех независимых голосов, сейчас в решительной атаке, чтобы заставить их замолчать раз и навсегда. Наглое нарушение прав и свобод человека. Это будет иметь последствия”, – говорится в заявлении спикера.

Belarus: Ongoing arrests & searches against @viasna96, Helsinki Committees other NGOs 
Lukashenko regime afraid of all independent voices is now in all-out attack to silence them once and for all.
Brazen violation of #HumanRights and freedoms: it will have consequences.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 14, 2021

Контекст:

“Весна” – неправительственная правозащитная организация, с 1996 года занимается помощью задержанным на митингах и их семьям. 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года ее лишили госрегистрации. 

После президентских выборов в 2020 году организация активно освещает события, связанные с митингами и репрессиями против их участников, ведет списки политзаключенных 

В марте Следственный комитет Беларуси завел уголовное дело в отношении правозащитного центра “Весна” по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, отмечает “Новое время”. По версии следствия, “Весна” якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий.

14 июля к юристам центра “Весна” пришли с обысками. Кроме “Весны” обыски прошли в офисах десятка белорусских общественных организаций по всей стране. Среди них правозащитная площадка “Территория права”, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, Центр экономических исследований BEROC и многие другие. Прошли обыски и в офисе партии БНФ.

Позже стало известно о задержании руководителя “Весны” Алеся Беляцкого. Также задержаны юрист центра Владимир Лабкович и его жена, правозащитница Евгения Бабаева, член совета “Весны” Валентин Стефанович, журналист и правозащитник Сергей Сысь и другие, более 10 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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