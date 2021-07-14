Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о судебной реформе

“Послы G7 приветствовали принятие законопроекта №5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным. Послы подчеркнули готовность членов G7 поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления высококачественных международных экспертов”, – говорится в сообщении.

Послы отметили, что их страны продолжают Украине внедрять судебную реформу, которая “улучшит качество правосудия для всех украинцев”.

Посли підкреслили готовність членів G7 підтримати перезавантаження ВРП, в тому числі шляхом надання високоякісних міжнародних експертів. Ми продовжуємо допомагати * здійснювати судову реформу, яка покращує якість правосуддя для всіх українців. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 14, 2021

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет “судебных” законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля. Среди них – законопроект №5068. В первом чтении Рада его приняла 19 мая.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия”. Этот законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена Этического совета – шесть лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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