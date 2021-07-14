Эксперты: Видеонаблюдение охватывает все этапы голосования, в том числе и в ночное время

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14.07.2021, 20:28, Новости дня
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Процедура видеонаблюдения позволит в ходе выборов в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней, проследить за всеми этапами голосования, в том числе и в ночное время, заявили отпрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

«Беспрецедентные меры по использованию видеонаблюдения, видеофиксациив течение всех трех дней голосования и во всех субъектах Российской Федерации смело можно назвать уникальным опытом, ведь нигде в мире такого нет. Сейчас у избирателей, экспертов и оппонентов точно не возникнет вопросов к сохранности бюллетеней в сейф-пакетах, сейфах, в ночное время, а если возникнут, то можно будет посмотреть видеозапись, оперативно дать объективную оценку происходившего», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

«Во всей этой истории есть только один минус, ведь кто-то не заработает денег, политических баллов на видеомонтаже и массовому распространению фейковой информации в интернете», – добавил он.

Член общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области, председатель Исполнительного комитета регионального отделения «Ассоциации юристов России» Владислав Шиндяев также отмечает, что видеонаблюдение будет охватывать все этапы голосования, в том числе и в ночное время.

«Когда возникает вопрос о сохранности бюллетеней, сохранности списков избирателей, сохранности ящиков для голосования – все эти аспекты будут видны в процессе видеонаблюдения. Это важный шаг к тому, чтобы выборы по-настоящему были открытыми и доступными для желающих узнать, насколько выборы проходят законно и удостовериться в том, что результаты не сфальсифицированы, а выборы прошли полностью легитимно», – отметил он.

Ранее Центризбирком утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в Госдуму, видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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