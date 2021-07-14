 

Верещук о Монастырском: Он сначала подумает, а потом говорит. А еще больше думает, когда принимает решения

14.07.2021, 16:50, Новости дня
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“Мы работаем с господином Денисом, это наш смежный комитет, так как мы вместе в сфере нацбезопасности и обороны работаем. Знаем его как человека ответственного, очень взвешенного, человека, который сначала подумает, а потом говорит. А еще больше он думает, когда принимает решения, и это очень хорошо. Не импульсивный, если говорить о “тактико-технических” характеристиках. Я думаю, что комитет его поддержит и решения комитета будут ему всегда в помощь, потому что нам очень нужно, чтобы министерство работало с парламентом. У нас есть некоторые министерства, у которых нет сотрудничества с парламентом, и наш комитет – этому пример. Когда нам тяжело даются некоторые решения, когда министр обороны не всегда находит время чтобы прийти и услышать, а потом и почувствовать ответственность. Думаю, что это пойдет на пользу и министерству, и Украине”, – подчеркнула политик. 

Контекст:

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. 

Именно гарантия президента Владимира Зеленского помогла Авакову сохранить свой пост при смене правительства, и сейчас он поступил зрело, когда согласился на предложение главы государства подать в отставку, отмечала в комментарии журналистам Верещук.

Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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