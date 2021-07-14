Гетманцев обратился к генпрокурору из-за обысков в “Консалтинговой группе “А-95”

“Получил сообщение о фактах возможного давления на бизнес правоохранительными органами и сразу обратился к генеральному прокурору Украины с просьбой взять под свой личный контроль осуществление прокуратурой процессуального руководства в таком уголовном производстве с целью обеспечения всестороннего и объективного расследования”, – написал политик и опубликовал фото своего обращения к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Контролировать расследование должна прокуратура – в том числе соблюдение сроков и правил подследственности, а также процессуальных сроков, сроков и порядка проведения следственных действий, перечисляет он в документе.

“Лишение правоохранительных органов любых возможностей ущемления бизнеса является нашим программным положением, и я всегда буду оперативно реагировать на любые попытки злоупотреблений и давления на бизнес”, – подытожил Гетманцев в своем посте.

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/5765677986840829

Контекст:

Накануне Нацполиция провела обыски и изъяла технику и документацию в офисе “Консалтинговой группы “А-95”, а также в квартирах руководства компании. Директор “Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн заявил, что обыски проходили в рамках дела по компаниям, с которыми группа никогда не имела хозяйственных отношений.

По данным следствия, дело связано с якобы минимизацией налоговых обязательств контрагентов КГ “А-95” на 2,1 млн грн, пишет enkorr.

Куюн обвинил в заказе обысков руководство компании “БРСМ-Нафта”, о деятельности которой “Консалтинговая группа “А-95” выпускает свои расследования.

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