Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада

По итогам прошедших в Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и РФ правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», – приводит ее слова агентство «Белта».

Она добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции.

«Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», – рассказала пресс-секретарь.

Во вторник президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России. Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.