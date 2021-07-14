Устроившему ДТП блогеру Билу назначили два года ограничения свободы

Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре столицы, осужден Пресненским судом Москвы на два года ограничения свободы, и лишен водительских прав на три года, информирует прокуратура столицы.

«Эдуард Биль осужден к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Назначить блогеру два года ограничения свободы ранее попросил прокурор.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы. На прошлой неделе суд отказался прекращать дело против блогера Била после примирения сторон.